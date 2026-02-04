Арестуваха мъж и жена от Свищов, убивали животни и излъчвали вТелеграм срещу заплащане





Двама id арестувани и обвинени за жестокост и убийства на животни, снимани и продавани в интернет=Установени са 82 броя деяния, иззети са множество доказателства за престъпната дейност

Специализираната полицейска операция на ГДБОП-МВР е проведена съвместно с екипи на ГДНП-МВР и под надзора на Районна прокуратура - Велико Търново.

Разследването е започнало на 5 ноември 2025 г. по сигнал от организация с нестопанска цел (сдружение КАЖИ „Кампании и активизъм за животните в индустрията.“).

Акцията е реализирана на 3 февруари 2026 г. на територията на област Велико Търново, община Свищов.

Задържаните са мъж и жена, двамата на 53 години, неосъждани, от Свищов. Оставането им в ареста е продължено на 72 часа. В Районен съд-Свищов са внесени искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Двамата са обвинени с постановления на наблюдаващия прокурор в извършването на две престъпления – проявена жестокост към гръбначни животни, като им е причинена смърт по особено жесток начин - чл. 325б,Ал.3,т.1 във вр. с ал.2,т.2 от НК, както и за създаване, предлагане и продаване на видеоклипове на убийства на гръбначни животни с особена жестокост и по особено мъчителен начин (crash fetish „кръш-фетиш“ съдържание), разпространени чрез информационни технологии - чл. 159,Ал.2 НК.

За първото законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 2000 до 10 000 лева, за второто - лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева.

Двете деяния са извършени в условията на продължаващо престъпление, обхващащо дълъг период от време - повече от 10 години, започващ от 2013 г. до март 2023 г.

82 броя са установените до момента деяния, които са отвратителни и шокиращи, уточни прокурор Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура – Велико Търново. Те са извършени са в жилища на територията на общ. Свищов, собственост на обвиняемите.

При изтезанията на животните са използвани множество уреди, включително такива приспособени за гилотиниране, мелене и бесене.

Деянията са заснемани и филмирани.

При извършените претърсвания на 3 адреса и 4 превозни средства, са иззети множество веществени доказателства – предмети и костюми, уреди за мъчения, електронни устройства и файлове, които тепърва ще бъдат изследвани в хода на назначените експертизи.

Към настоящия момент са налице данни, че снимките и клиповете, отразяващи умъртвяването на животните, са разпространявани и продавани в Интернет, в затворени канали на приложение Телеграм, срещу заплащане достигащо няколко хиляди евро на клип.

Разследването по доказване на престъпната дейност продължава.

Информация по случая предоставиха на съвместен брифинг от прокурор Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура-Велико Търново, комисар Костадин Костадинов, началник отдел-Централна Северна България на ГДБОП, и инспектор Камен Николов, сектор „Екология“ в отдел „Икономическа полиция“ при ГДНП.