Откриха камери в гинекологичния кабине в София, от който изтекоха кадри в порносайт

04.02.2026
 Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.
При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет.
 Съставен е констативен протокол, като събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.
Министерството на здравеопазването призовава пациентите при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи, да сигнализират Министерството на здравеопазването.

