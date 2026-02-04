Оставиха за постоянно в ареста рецидивист, откраднал 1 кг. курабийки и пари от магазин в Дупница







Мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на обвиняем за кражба от магазин в гр. Дупница, извършена в условията на опасен рецидив, определи Районен съд Дупница. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най- тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по - лека мярка, предвид това, че работи, съжалява и е готов да възстанови щетите.

Й. Г. / на 44 г., от гр. Дупница / е привлечен като обвиняем за това, че за времето от 18,30 ч. на 30.01.2026 г. до 09, 10 ч. на 31.01.2026 г., от магазин на ул. „Св. Иван Рилски“ е отнел чужди движими вещи – 1 кг курабийки на стойност 17,90 евро, сумата от 69 евро и 20 лв., на обща стойност 97, 13 евро, като кражбата е извършена чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот / разбита врата /, при условията на опасен рецидив по чл. 29 от НК.

Обвиняемият е установен по безспорен начин, че е извършител на деянието, което е видно от докладните записки приложени по Досъдебното поризводство. Същият не отрича, че е извършил престъплението, като съжалява за стореното. Деянието е извършено вследствие на злоупотреба с алкохол, като лицето твърди, че е станало, след като е проиграл в казино парите, които работодателят му е изплатил като трудово възнаграждение в размер на 800 евро.

Видно от справката за съдимост обвиняемият е осъждан многократно за престъпления против собствеността, предимно кражби и един грабеж, за които е изтърпял ефективно наложените наказания. Освен кражбите, които са извършени на територията на Р. България, обвиняемият е извършил множество кражби и на територията на Австрия. Макар и да е ниска стойността на нанесената материална щета, практиката на ВКС е в посока, че случаят не може да бъде приет като маловажен, поради което настоящият съдебен състав счита, че е налице извод за висока степен на обществена опасност, както на извършеното деяние, така и на дееца. В случая е налице още една от предпоставките, предвидени в закона, а именно, че има опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. С оглед на гореизложеното съдът счита, че следва да уважи така направеното искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“, се посочва в мотивите на съдия Светла Пейчева.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.

