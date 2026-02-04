Разбиха незаконна фабрика за цигари в Батановци с работници от Молдова





Незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита при съвместна операция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ съвместно с британски партньорски служби. „Става въпрос за международна контрабанда, за добре организирани структури на престъпна група", заяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на брифинг, в който участваха още председателят на ДАНС Деньо Денев, главен комисар Боян Раев - директор на ГДБОП, Георги Димов – директор на Агенция „Митници“ и говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стоилова. Брифингът се проведе в землището на гр. Батановци, общ. Перник, където бе открито нелегалното производство.

Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари, по-голяма от тази в хасковското село Момково, която бе разбита миналата година.

Главният прокурор подчерта, че в последните две седмици това е втората международна операция, този път с участието и съдействието на партньорските служби от Великобритания. Миналата седмица бе проведена акция по затварянето на пиратски интернет сайтове съвместно с Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ. „Това несъмнено показва високото доверие на американските и британските ни партньори към всички наши институции – прокуратурата, МВР, Агенция „Митници“ и ДАНС“, подчерта Борислав Сарафов. Никой, който произвежда нелегално цигари или извършва каквато и да е престъпна дейност, да не разчита, че може дълго време да остане незабелязан, предупреди главният прокурор.

Председателят на ДАНС Деньо Денев съобщи, че фабриката е работила при много строга конспиративност, имало е прокопан тунел, който излиза на няколкостотин метра от сградата. Вчера в района на Костинброд е бил проследен товарен автомобил, натоварен с готовата стока. В него са открити над 10 милиона къса цигари (990 мастербокса), а в самата фабрика са намерени готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг.

Директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов съобщи, че разкриването на фабриката е станало в рамките на не повече от 3 седмици от началото на производството. Дължимият акциз за заловените нелегални акцизни стоки - цигари и тютюн, е за над 2,8 милиона евро.

Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев добави, че фабриката е била на три нива, много добре организирана, с абсолютно завършен цикъл на производство. На място са намерени машини за обработка на тютюн, за производството на самите цигари и за пакетиране, както и машини и инструменти за ремонт и настройка на поточната линия. Фабриката разполагала и със склад, спално помещение за около 20 души и оборудвана кухня. Работниците са от Молдова. Те са идвали в Батановци да работят, произвеждат цигари и после си тръгват.

Образуваното досъдебно производство е под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Перник. Към дейността на нелегалната фабрика е установена съпричастността на няколко лица, като цигарите са били предназначени по-скоро за износ, съобщи говорителят на ОП-Перник Албена Стоилова.