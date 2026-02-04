Хиляди без ток в замръзналата Украйна, подновените руски удари продължават





Хиляди останаха без ток в замръзналата Украйна, тъй като подновените руски удари продължават. Обществени кухни и отоплителни центрове никнат, тъй като Киев е останал без ток и отопление

Президентът на Украйна Володимир Зеленски казва, че над 200 ремонтни екипа работят за възстановяване на електрозахранването в Киев след широко разпространените руски атаки, насочени към енергийния сектор на страната.

Повече от 1100 жилищни сгради в столицата все още са без ток, каза Зеленски, добавяйки, че е разговарял с официални лица за подкрепа на общностите в други засегнати части на страната.

Русия наскоро поднови атаките си след едноседмична пауза, която президентът на САЩ Доналд Тръмп помоли Владимир Путин да наблюдава, докато силен студ обхваща Украйна.

Междувременно американски, украински и руски официални лица отново се срещат в Абу Даби, за да обсъдят подробности за мирен план.

„Към днешна дата най-тежката ситуация е в Киев и областта, Харков и областта, Сумска област и Полтавска област“, ​​написа Зеленски в социалните мрежи днес.

„Трудно е и в други части на централна Украйна, включително областите Днепър и Черкаси.“

Той добави, че ще бъдат изпратени още ремонтни екипи, за да помогнат за възстановяването на електрозахранването, „за да се осигури правилна ротация на членовете на екипажа - хората са изтощени“.

Жителите са били принудени да прекарат нощта, укривайки се в метростанциите на Киев, като някои са разпънали палатки на пероните, за да се предпазят от ледения студ.

Властите са създали центрове в града, където хората могат да се стоплят. Те също така внасят още генератори, за да се справят с по-дългите периоди на прекъсване на електрозахранването, докато инженерите се опитват да отстранят щетите.

В източния град Харков електроцентрала е повредена до непоправимост.

Министърът на енергетиката на Украйна, Денис Шмихал, заяви, че ремонтът на енергийната система на страната ще отнеме известно време. Това включва и киевската когенерационна централа „Дарница“, която според Шмихал е „сериозно повредена“.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са били атакувани от повече от 100 дрона рано в сряда. Въпреки че са били прихванати повечето от тях, добавиха те, но са съобщени удари с дронове на 14 места, заедно с падащи отломки.

Най-малко седем души са убити и осем са ранени в източната Донецка област, според губернатора ѝ Вадим Филашкин.

Той написа в Telegram, че руснаци са ударили града с касетъчни снаряди, включително оживен пазар.

Ръководителят на военната администрация на Днепропетровск, Александър Ганжа, заяви, че 68-годишна жена и 38-годишен мъж са били убити при руска атака.

В Запорожка област лидерът Иван Федоров заяви, че трима души са били убити и 11 са ранени, включително деца, по време на атаки във вторник вечерта, които продължиха през нощта.

Контролираното от Русия правителство в съседната Луганска област заяви, че мъж и жена са били убити във вторник вечерта при атака с дрон, извършена от Украйна, която е ударила микробус.

В самата Русия, губернаторът на западната Брянска област, Александра Богомаз, заяви, че Украйна е предприела „комбинирана атака“, включваща дронове и ракети с голям обсег - разрушавайки жилищна сграда и ранявайки един човек.