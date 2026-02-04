Юнион Ивкони поема за срок от 12 г. железопътния траннспорт в Северния и Южния регион на страната





Правителството одобри сключването на договори за пътнически жп превози за следващите 12 години

Министерският съвет одобри сключването на договори за пътнически жп превози и упълномощи министъра на транспорта и съобщенията да подпише договорите с избраните изпълнители.

Министерството на транспорта и съобщенията проведе открита процедура за извършване на обществени превозни услуги с жп транспорт, разделена на три обособени позиции - за западен, северен и южен регион на България. За Западния регион на първо място е класиран операторът „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД. За извършване на обществената услуга в Северния и Южния региони е избран превозвачът „Ивкони Експрес“ ЕАД. Договорите са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.