КЕВР влиза в ЕРМ-Запад заради завишени сметки за ток





Със заповед на председателя на КЕВР Пламен Младеновски енергийният регулатор започва днес извънредна проверка във връзка с медийни публикации и сигнали за завишени сметки за електроенергия на битови потребители. Сигналите обхващат получени фактури за м. декември 2025 г. и м.януари 2026 г. на клиенти в различни региони на страната. Проверката е на основание на регулаторните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката и Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Извънредната проверка ще бъде извършена съвместно с експерти от Министерство на енергетиката, като всяка от институциите ще упражни правомощията си в предвидения от закона обхват. Още днес екипи на министерството и на регулатора влизат в Електроразпределителни мрежи Запад АД, като през следващите дни проверките ще обхванат и другите електроразпределителни и електроснабдителни дружества.

Приоритетна задача на проверяващия екип на КЕВР е да установи дали дружествата изпълняват стриктно издадените им от КЕВР лицензии за дейността. Предмет на проверка ще бъде коректността на издадените на потребителите фактури, периодите, които те обхващат, прилагането на утвърдената цена за клиентите и други показатели, залегнали в Общите условия за предоставяне на услуги на потребителите.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора. При констатирани нарушения Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги и правата на клиентите.