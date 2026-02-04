ДПС-Ново Начало при Йотова: Служебен премиер трябва да бъде човек с доказан административен опит







Илияна Йотова проведе среща с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател



Предстоят ни трудни месеци, но общата ни цел е провеждането на прозрачни и честни избори, каквото беше желанието на стотици хиляди български граждани, и работеща държава, както до съставянето на служебния кабинет, така и по време на неговата работа до формирането на редовно правителство. Това заяви президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. От днес държавният глава започва разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от основния закон.



Илияна Йотова подчерта значението на консултациите с парламентарно представените политически формации, като по думите й те са част от конституционната процедура и не могат да бъдат формални. Президентът открои и споделената отговорност между изпълнителната и законодателната власт след последните конституционни промени от 2023 г., в резултат на които Народното събрание е постоянно действащ орган и посочи, че политическата отговорност не се прекъсва.



Илияна Йотова припомни също така, че след промените в основния закон президентът трябва да посочи служебен премиер измежду 10 лица, избрани и назначени на длъжността от парламента. „Това е огромна отговорност пред самите тях, защото с този акт на избор в Народното събрание те трябва да защитават не само своя личен авторитет, а и авторитета на институцията, която ги е избрала“, заяви президентът Йотова и допълни, че лицата в списъка са част от легитимността на парламента. Тя напомни и за отказа на част от потенциалните служебни министър-председатели да заемат поста, заявен по време на срещите, които се проведоха през изминалата седмица на „Дондуков“ 2, но заяви, че ще изпълни конституционните си правомощия. Ще взема своето решение, според моето разбиране за интересите на държавата и на българските граждани, подчерта държавният глава.

От своя страна Искра Михайлова даде висока оценка на Йотова за усилията ѝ да нормализира отношенията между Народното събрание и президентството. По думите ѝ за ДПС е изключително важен качественият диалог, както и честните и прозрачни избори.

Според Михайлова недоверието към изборния процес означава недоверие към цялата държава, а именно преодоляването на този проблем е основна задача на служебния кабинет.

От партията на Делян Пеевски заявиха, че не искат да се ограничават правата на избирателите, поради което разчитат на президента Илияна Йотова.

Според Искра Михайлова пред служебния кабинет стоят важни задачи, сред които на първо място е борбата със спекулата. По думите ѝ гражданите трябва ясно да усетят контрола на държавата, като тя настоя и за подкрепа за земеделските производители.

От ДПС подчертаха, че е необходимо да продължи Инвестиционната програма за общините. Освен това, според Михайлова, служебният кабинет трябва стриктно да спазва бюджетната дисциплина, което налага засилен контрол върху разходите.



Позицията на ДПС е, че служебното правителство трябва да подготви редовен бюджет, като ако той е социално ориентиран, формацията "ДПС - Ново начало" ще го подкрепи.

По отношение на служебния премиер, от партията настояват това да бъде човек с доказан административен опит, който не е обвързан с нито една политическа сила.

От ДПС заявиха още, че ще бъдат партньор на президента в контрола и в провеждането на честни и прозрачни избори.