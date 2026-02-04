Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим, на подсъдим, който се призна за виновен в кражба, извършена в условията на опасен рецидив. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата.
Подсъдимият Г. А. / на 50 г., осъждан / се признава за виновен в това, че: На 27.11.2024 год. в гр. Дупница, от апартамент на ул. „Св.Иван Рилски“, в съучастие като съизвършител с К. С. е отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 1100 евро, с левова равностойност 2151.41 лв. и парична сума в размер на 12 200 лева или всичко на обща стойност 14 351 лева от владението на мъж от гр. Дупница без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е използвано моторно превозно средство - лек автомобил, управляван от К. С. и техническо средство подправен или преправен ключ за входната врата на блока и входната врата на жилището, и деянието е извършено при условията на опасен рецидив. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
18 месеца строг затвор за рецидивист, откраднал близо 15 000 лв. от апартамент в Дупница
