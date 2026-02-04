Вчера при ПТП в Дупница е пострадал 14-годишен пешеходец. Водачът на л.а. „Форд“, движейки се по ул. „Орлинска“ е отнел предимството на движещото се по пешеходната пътека момче и го е блъснал. Пострадалият е настанен в дупнишка болница, със счупен гръден прешлен. Тестовете на водача – 60-годишен мъж от с. Джерман, за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Блъснаха 14-год. момче на пешеходна пътека в Дупница, в болница е със счупен гръден прешлен
04.02.2026
