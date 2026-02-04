След тройното убийство в хижа "Петрохан" стана ясно: Местна и централна власт били в неведение







След подаден сигнал в района на Петрохан е започната активна съвместна работа между полицията и прокуратурата. По думите на главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, незабавно са сформирани екипи от различни структури на МВР, които разследват случая.

На място са открити три тела с огнестрелни рани. Разследващите подчертават, че към момента се работи по всички възможни версии, като се очакват резултатите от съдебномедицинските аутопсии и назначените експертизи. Продължава издирването на лица, свързани с неправителствена организация, чиито членове към момента не са криминално проявени. Установено е, че през 2022 г. организацията е имала сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите, свързано с дейности по опазване на природата.

Разследващите проверяват и евентуална съпричастност на малолетни и непълнолетни лица към дейността на организацията. По първоначални данни са налице елементи на затворена общност, наподобяваща секта, но тези обстоятелства предстои да бъдат изяснени.

Директорът на ОДМВР – София старши комисар Тихомир Ценов заяви, че до този момент в полицията не е постъпвал нито един сигнал от държавни институции, местната власт или граждани за незаконна дейност на организацията, включително и към Районното управление в Годеч. По думите му огледите на място продължават, а пожарът в хижата в района е напълно потушен.

На място са открити законно притежавани оръжия, като броят им и конкретните обстоятелства около употребата им все още се изясняват. Проверява се и как точно е била регламентирана дейността на организацията, както и дали са спазвани всички законови изисквания. Няма подадени жалби от граждани за ограничен достъп до района – пътят е свободен, а частният имот е бил ясно ограден.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.