Испания обявява планове за забрана на социалните медии за лица под 16 години





Испания стана поредната европейска държава, която прави планове за забрана на социалните медии за деца под 16-годишна възраст.

„Ще ги защитим от дигиталния Див Запад“, каза премиерът Педро Санчес на срещата на върха на Световните правителства в Дубай във вторник.

Забраната, която все още се нуждае от парламентарно одобрение, е част от редица промени, които включват отговорност на ръководителите на компании за „незаконно или вредно съдържание“ на техните платформи.

Австралия стана първата държава в света, която въведе забрана миналата година, като други наблюдаваха - и оценяваха - нейния успех.

Франция, Дания и Австрия също обявиха, че обмислят свои собствени национални възрастови ограничения.

Правителството на Обединеното кралство започна консултации относно това дали да въведе забрана за лица под 16 години.

Компаниите за социални медии твърдят, че забраните биха били неефективни, трудни за прилагане и биха могли да изолират уязвими тийнейджъри. Reddit оспорва забраната на Австралия във Висшия съд.

„Днес нашите деца са изложени на пространство, в което никога не е трябвало да се ориентират сами“, каза Санчес, описвайки социалните медии като място на „пристрастяване, злоупотреба, порнография, манипулация и насилие.

„Вече няма да приемаме това.“ Ще ги защитим.“

Санчес за първи път предложи евентуална забрана през ноември, но във вторник планът беше доразвит.

Съгласно промените, платформите за социални медии ще бъдат задължени да имат ефективни системи за проверка на възрастта, „не просто квадратчета за отметка, а реални бариери, които работят“, обясни премиерът, евентуално визирайки вратичките, които австралийските деца използват, за да заобиколят проверките - включително просто използване на снимка на възрастен.

Новите закони също така ще криминализират манипулирането на алгоритми за разширяване на незаконно съдържание.

„Това е нещо, създадено, популяризирано и разпространявано от определени участници, които ще разследваме, както и от платформите, чиито алгоритми разширяват дезинформацията в замяна на печалба“, каза Санчес.

„Криенето зад код и твърдението, че технологията е неутрална, вече не е приемливо.“

Ще има и нова система, предназначена да проследява „как цифровите платформи подхранват разделението и усилват омразата“. Не бяха дадени допълнителни подробности за това как ще работи това.

Друга мярка, каза Санчес, ще бъде „разследване и преследване на престъпленията, извършени от Grok [инструментът с изкуствен интелект на X], TikTok и Instagram“.

Европейската комисия започна разследване на Grok поради опасения, че е използван за създаване на сексуализирани изображения на реални хора.

Обединеното кралство обяви собствено разследване на Grok, а във вторник във Франция офисите на X бяха претърсени от отдела за киберпрестъпления на парижката прокуратура, докато разглеждаше твърдения за престъпления, включително незаконно извличане на данни и съучастие в притежанието на детска порнография.

Санчес каза, че се надява законите да бъдат приети следващата седмица, но това може да се окаже трудно, тъй като лявото му коалиционно правителство няма парламентарно мнозинство.

Основната опозиционна партия в Испания, консервативната Народна партия, изглежда одобрява забраната, заявявайки, че преди това е предлагала подобни ограничения. Крайнодясната партия Vox обаче се обяви против нея.

В отговор на съобщението, собственикът на X Илон Мъск нарече Санчес „тиранин и предател на народа на... Испания".

TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Discord и Meta, която притежава Facebook и Instagram, бяха потърсени за коментар.

Франция е водеща в Европа, като президентът Еманюел Макрон заяви, че иска забрана за деца под 15 години да влезе в сила до началото на следващата учебна година през септември.