Потвърдено: Синът на Кадафи е бил застрелян от командоси в дома си







Сайф ал-Ислам Кадафи, син на бившия либийски лидер полковник Муамар Кадафи, е бил застрелян.

Смъртта на 53-годишния мъж, който някога беше смятан за наследник на баща си, беше потвърдена от ръководителя на политическия му екип във вторник, според Либийската информационна агенция.

Адвокатът му заяви пред агенция AFP, че четиричленен състав от командоси е извършил убийство в дома му в град Зинтан, въпреки че не е ясно кой може да стои зад нападението.

В друга версия на събитията, сестра му е заявила пред либийската телевизия, че е починал близо до границата на страната с Алжир.

Сейф ал-Ислам Кадафи дълго време е смятан за най-влиятелната и страховита фигура в страната след баща си, който управлява Либия от 1969 г. до свалянето му и убиването му по време на въстание през 2011 г.

Роден през 1972 г., той играе ключова роля в сближаването на Либия със Запада от 2000 г. до падането на режима на Кадафи.

След отстраняването на баща си, Сайф ал-Ислам Кадафи - който беше обвинен в ключова роля в бруталното потушаване на антиправителствените протести - беше хвърлен в затвора от съперничеща милиция в град Зинтан за почти шест години.

Международният наказателен съд искаше да го съди за престъпления срещу човечеството заради предполагаемата му роля в потушаването на протестите на опозицията през 2011 г.

През 2015 г. той получи смъртна присъда задочно за ролята си в репресиите от съд в Триполи, в западната част на страната, където контролът е в ръцете на подкрепяното от ООН правителство.

Но той беше освободен от милицията в Тобрук, на изток, съгласно закон за амнистия две години по-късно.

След свалянето на Кадафи от власт, Либия е разделена на области, контролирани от различни милиции, и в момента е разделена между две съперничещи си правителства.

По време на управлението на баща си той оформя политиката и води важни преговори, въпреки че няма официална роля в правителството, включително тези, които накараха баща му да се откаже от програмата си за ядрени оръжия.

Подобни споразумения доведоха до отмяна на международните санкции срещу северноафриканската страна и някои смятаха Кадафи за реформаторско и приемливо лице на променящата се Либия.

Кадафи винаги е отричал, че иска да наследи властта от баща си, заявявайки, че юздите на властта „не са ферма за наследяване“.

През 2021 г. обаче той обяви, че ще се кандидатира за президент на избори, които след това бяха отложени за неопределено време.