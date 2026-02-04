Сагата с воайорския сайт продължава: Изтекоха кадри и от студио в Казанлък





Порнографски видеа със скрити камери от студио за лазерна епилация в Казанлък, съобщава телевизия "Стара Загора"

Разследват изтичане на стотици видеа и снимки от студио за лазерна епилация в Казанлък.Кадрите са правени през 2023 г. и са разпространявани в специализиран порнографски уебсайт, фокусиран върху т.нар. voyeur съдържание – скрити камери в тоалетни, съблекални, салони и други места, където заснетите хора нямат съзнание, че са наблюдавани или записвани. Сайтът публикува снимки и видеа с реални лица в интимни и уязвими ситуации, представени като „тайно заснети“.Става дума за записи от вътрешни камери в козметично студио, част от национална верига, работеща в редица български градове. На този етап няма официално потвърждение дали изтеклите материали произхождат само от един обект или засягат и други студиа от същата верига.

На кадрите се виждат жени по време на процедури по лазерна епилация, заснети в помещенията за манипулации. Клиентките са в уязвимо положение, лежащи на кушетки, като в някои от записите ясно се различават интимни зони от телата им. По всичко личи, че те не са били уведомени, че са записвани.Допуска се, че записите са станали достъпни вследствие на хакерска атака или неправомерен достъп до системите за видеонаблюдение. Проверява се и версията за умишлено изнасяне на данни от вътрешен източник. По случая вече тече разследване, като компетентните органи трябва да установят начина на изтичане, обхвата на засегнатите лица и евентуалната отговорност на собствениците на обекта.

Юристи коментират, че при потвърждение на автентичността на записите става дума за тежко нарушение на личната неприкосновеност и защитата на личните данни, което може да доведе до сериозни наказателни и административни последици.