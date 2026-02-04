Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 часа на 4 февруари 2026 г.
Границата с Гърция:
От 20.01.2026 г през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи «Златоград», «Маказа» и «Ивайловград».
На граничните преходи «Кулата», «Илинден» и «Капитан Петко войвода» преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Границата с Република Турция:
Трафикът е интензивен на ГКПП К. Андреево на изход за товарни автомобили.
Границата с Република Северна Македония:
Трафикът е нормален на всички граничнo контролно пропусквателни пунктове преходи.
Границата с Република Сърбия:
От 06ч. на 30.01.2026 е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.
Границата с Румъния:
Трафикът е нормален на всички гранични преходи.
