





Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 часа на 4 февруари 2026 г.



Границата с Гърция:

От 20.01.2026 г през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи «Златоград», «Маказа» и «Ивайловград».

На граничните преходи «Кулата», «Илинден» и «Капитан Петко войвода» преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Границата с Република Турция:

Трафикът е интензивен на ГКПП К. Андреево на изход за товарни автомобили.

Границата с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички граничнo контролно пропусквателни пунктове преходи.

Границата с Република Сърбия:

От 06ч. на 30.01.2026 е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.

Границата с Румъния:

Трафикът е нормален на всички гранични преходи.

