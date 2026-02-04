Затварят тръбата на тунел "Блатино" на АМ "Струма" в посока София за 36 часа





На 4 и 5 февруари за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на АМ „Струма“ в област Кюстендил. До 18 ч. на 5 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Благоевград. Предвижда се на 4 февруари между 10 ч. и 13 ч. електрозахранването в съоръжението да бъде прекъснато.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

А ето каква е пътната обстановка в останалата част на страната:

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -10°С до -6С. Времето над страната е с разкъсана облачност. Вятър духа в почти всички области. Дъжд вали в област Враца. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

Област Монтана: Силна мъгла (30-50 м) в района на Лом, Вълчедръм, Пишурка и Монтана.

Област София: Мъгла до 50 м на АМ „Хемус“ (км 41-53) и 50-100 м на АМ „Струма“ (км 1-7) и АМ „Тракия“ (км 19-55).

Област Ловеч: Мъгла до 100 м в районите на Троян, Троянски проход, Ябланица и др.

Област Враца: Мъгла от 50 до 100 м.

Хасково: Харманли (до 30 м), Ивайловград (до 60 м) и Тополовград (до 100 м).

Велико Търново: До 100 м в районите край река Дунав.

Кърджали: На места с видимост около 100 м

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Бургас:

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 06.02.2026 г.;

Движението от км 35+450 до км 35+700 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на аварийни дейности след настъпило ПТП. Ограничена е аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активна и изпреварваща лента с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 06.02.2026 г.;

Движението в участъка от км 39+372 до км 42+680 на АМ „Хемус“, в района на пътен тунел „Топли дол“, се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно – по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Ветрино“ – п.в. „Суворово“ от км 386+000 до км 402+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание,поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.01.2026 г.

АМ „Струма“:

Област Перник:

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ „Струма“ при вход към кръгово кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ „Даскалово“ на АМ „Струма“, както следва: - Входът от гр.София по АМ „Струма“ към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. „Даскалово“ към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи). Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ „Даскалово“ към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30 ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 06.02.2026 г.

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 10.02.2026 г.

Област Благоевград:

Движението в участъка София - Кулата от км 128+000 до км 152+000 се осъществява с повишено внимание и в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 06.02.2026 г.;

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения