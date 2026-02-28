



Иранските сили съобщават, че са ударили американска военноморска база в Бахрейн, след като Иран предприе удари в региона в отговор на „масивна“ и продължаваща атака срещу нея от САЩ и Израел.

Огромни стълбове черен дим бяха видени да се издигат от район близо до щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Манама, Бахрейн. Размерът на евентуалните щети е неясен и САЩ не са коментирали.

На други места в региона ОАЕ, Катар, Йордания и Кувейт - всички домове на американски военни бази - заявиха, че са прихванали ракети, изстреляни към тях.

В Доха министерството на отбраната на Катар заяви, че е прихванало няколко ракети, очевидно насочени към военновъздушната база Ал-Удейд, най-голямата американска база в региона.