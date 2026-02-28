Премиерът Андрей Гюров: Няма директна опасност за България, страната ни не е участник в конфликта





Няма директна военна опасност за територията на България. Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели необходимите превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основания за безпокойство в ежедневието на българското общество. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров след Съвета по сигурността, който се проведе в Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток. Премиерът беше категоричен, че България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Няма промяна в степента на бойна готовност на нашите Въоръжени сили, добави още Гюров.

Премиерът изтъкна, че в Министерството на външните работи вече работи денонощен кризисен щаб. Всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности. Обсъдени са и конкретни планове за евакуация, в случай, че обстановката го наложи. Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на Министерството на външните работи, заяви министър-председателят. Посочи също така, че се анализират рисковете от миграционен натиск. Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на Европейския съюз. Държавните институции работят в пълен синхрон, заяви още Гюров.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов изтъкна, че няма пряка заплаха за инфраструктурата. Потвърди също така, че България не е участник в конфликта. Тъй като ние не участваме в тази операция, смятам, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва с активни средства в подобна операция, добави Запрянов. Заяви още, че няма искане за промяна на статута на самолетите на столичното летище и те са за учение.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски акцентира върху постоянния контакт със съюзниците и с всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта, имаме и справка относно това колко български граждани се намират в региона, посочи Нейнски. Министърът на външните работи отбеляза също, че към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не e необходима евакуация на личния състав, но има готовност да се реагира. Нейнски посочи, че в случай на нужда ще се търсят най-бързите и най-безопасните маршрути за хората, които се намират в региона.