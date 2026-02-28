Израел удари девическо училище, жертвите са 53





Израелски удар е поразил начално училище за момичета в Минаб, град в провинция Хормозган в южен Иран, убивайки най-малко 53 души, според държавните медии, тъй като непосредствените цивилни жертви от Израел и огромните бомбардировки на Иран от страна на Съединените щати излизат на преден план.

Работниците продължават да разчистват останките от мястото, където 63 други бяха ранени в събота, съобщи иранската държавна информационна агенция IRNA. Ударът е част от вълна от съвместни американско-израелски военни атаки в Иран, които предизвикаха избухване на регионално насилие.



Иранският външен министър Абас Арагчи сподели снимка от атаката, която според него е разрушила девическото училище и е убила „невинни деца“.

„Тези престъпления срещу иранския народ няма да останат без отговор“, написа Арагчи в публикация в X.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей също остро остро разкритикува „крещящото престъпление“ и призова за действия от страна на Съвета за сигурност на ООН.

Отделно иранската информационна агенция Mehr съобщи, че най-малко двама ученици са били убити при друга израелска атака, която е ударила училище източно от столицата Техеран.

В репортаж от Техеран, Мохамед Вал от Ал Джазира заяви, че атаките поставят под въпрос твърденията на САЩ и Израел, че „те са насочени само към военни цели и се опитват да накажат режима, а не народа на Иран“.

„Президентът Тръмп обеща на иранския народ, че помощ или подкрепа идват към тях, но сега виждаме жертви сред цивилното население; това е нещо, което иранското правителство ще подчертае като случай на нарушение на международното право и агресия срещу иранския народ“, каза Вал.