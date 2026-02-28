Министърът на вътрешните работи: Нямаме информация за опасност за страната след ударите по Иран





Взели сме необходимите мерки за сигурност. Свикано е заседание на Съвета за сигурността към Министерски съвет. На този етап нямаме информация за опасност за страната след ударите по Иран. Това заяви пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Той отбеляза, че се подготвя смяна на ръководителите на повече от пет Областни дирекции на МВР. По думите му се търсят хора с интегритет и голям стаж в системата, на които може да се има доверие.

Дечев посочи, че основната задача на правителството е да се проведат честни и прозрачни избори и да не допусне второ касиране на вота след това на предходните парламентарни избори. Не искаме да се повтаря това, подчерта той.

Ако някой служител на МВР получи информация от негов началник, че министърът на вътрешните работи или някой от членовете на неговия кабинет са наредили да не се разследва определен случай, трябва да знае, че това е лъжа, каза още Дечев.