Иран започна: Удари американски бази в в редица страни, включително ОАЕ, Бахрейн и Катар





•Иран отвръща: Иран отговори на атаките, като започна безпрецедентна вълна от удари срещу Израел и американски цели в Близкия изток. Съобщени са експлозии в редица страни, включително ОАЕ, Бахрейн и Катар.

Иранското външно министерство току-що публикува изявление на английски език, осъждащо „престъпната военна агресия“, извършена от САЩ и Израел, която тази сутрин удари редица места в Иран.

„Подновената военна агресия на Съединените щати и ционисткия режим срещу Иран се извършва, докато Иран и Съединените щати бяха в разгара на дипломатически процес“, заяви външното министерство, визирайки ядрените преговори между Вашингтон и Техеран, които се проведоха едва вчера.

„Сега иранският народ се гордее, че е направил всичко необходимо, за да предотврати война. Сега е моментът да защитим родината си и да се изправим срещу военната агресия на врага“, заяви външното министерство.

„Точно както бяхме готови за преговори, ние сме по-подготвени от всякога за отбрана. Въоръжените сили на Ислямска република Иран ще отговорят на агресорите с авторитет“, продължи то.

Иранското външно министерство призова Организацията на обединените нации и международната общност „твърдо да осъдят този акт на агресия и да предприемат спешни и колективни действия, за да му се противопоставят, който несъмнено изложи мира и сигурността на региона и света на безпрецедентна заплаха“.

„Историята свидетелства, че иранците никога не са се предавали пред чужда агресия и хегемония; и този път отговорът на иранската нация ще бъде решителен и определящ и ще накара агресорите да съжаляват за престъпното си деяние“, се казва още в него.