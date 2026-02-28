Тръмп за ударите срещу Иран: Правим това за бъдещето и това е благородна мисия





„Военните сили на Съединените щати предприемат мащабна и продължаваща операция, за да предотвратят тази много зла, радикална диктатура да заплашва Америка и нашите основни интереси за национална сигурност“, каза Тръмп по повод ударите срещу Иран във видеоклип, публикуван в Truth Social рано в събота сутринта, в който той категорично призна, че американски животи може да бъдат загубени в операцията.

Осемминутният запис разкри както целите на президента в Иран – които бяха неясни – така и потенциала за тежки последици. Тръмп изглежда се надява, че неговата голяма въздушна операция може успешно да доведе до промяна в режима на Иран, въпреки огромните несигурности относно това какво може да го замени и ограничените исторически примери за сваляне на лидера на дадена държава само с въздушна сила.

„Те отхвърлиха всяка възможност да се откажат от ядрените си амбиции и ние не можем да го търпим повече“, каза Тръмп, който според американски служител продължава да наблюдава ударите от Мар-а-Лаго.

Президентът взе решението си след седмици на обсъждане и опит от страна на неговите пратеници да постигнат бързо дипломатическо споразумение, което би принудило Иран да се откаже от дългогодишните червени линии. Американската армия планира атаки в продължение на няколко дни, съобщиха два източника пред CNN, а Иран вече е отвърнал на ударите в Близкия изток, включително атаки срещу базата на американския флот в Бахрейн, където се намира Пети флот, заяви американски служител.

Тръмп никога не е излагал публично напълно аргументите си за война, дори по време на обръщението си за състоянието на Съюза във вторник, въпреки че ударите са политически опасен ход у дома, особено за президент, който е водил кампания за прекратяване на чуждестранните връзки. В събота той отбеляза потенциалната цена за американските животи.

„Иранският режим се стреми да убива. Животът на смели американски герои може да бъде загубен и може да имаме жертви – това често се случва във война – но правим това не за сега. Правим това за бъдещето и това е благородна мисия“, каза президентът, добавяйки, че САЩ са „предприели всички възможни стъпки, за да сведат до минимум риска за американския персонал в региона“.

За много от съюзниците на Тръмп военните действия отдавна изглеждаха неизбежни. След като в началото на годината каза на иранските протестиращи, че ще се притече на помощ, предупреждавайки, че САЩ са „готови да атакуват“, той се почувства задължен да наложи червената си линия.

„Когато приключим, поемете управлението си. Ще бъде ваше. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред“, каза Тръмп на иранския народ във видеото си.

„В продължение на много години искахте помощ от Америка, но никога не я получихте. Никой президент не беше готов да направи това, което аз съм готов да направя тази вечер. Сега имате президент, който ви дава това, което искате, така че нека видим как ще реагирате“, каза той.

Мотивацията на Тръмп за втората му серия удари в Иран, откакто се завърна на поста си – изразена предимно в кратки, небрежни публични изказвания – сякаш се променяше с времето, преминавайки от защита на протестиращите към ограничаване на ядрените амбиции на Иран и сваляне на иранския режим. Той също така посочи арсенала от ракети на Иран и дестабилизиращата подкрепа за регионални прокси групи като Хизбула и Хамас.

Как последните военни действия както от САЩ, така и от Израел ще доведат до постигането на всички или някои от тези цели, предстои да видим. Нито пък беше ясно какво е било казано на президента да очаква след това.

Зад кулисите преди ударите, служители се бореха с редица несъвършени варианти, всички от които не успяха да доведат до решителна мисия като тази, която Тръмп нареди през януари за залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро в Каракас. Американското разузнаване не е сигурно кой би заменил висшите ръководители на Иран, ако те бъдат елиминирани.

Военни служители също предупредиха президента за високите рискове от ответни мерки. Хиляди американски войници, базирани в Близкия изток, сега биха могли да бъдат потенциални цели за Иран, докато той изпълнява обещаните репресии.

По време на интензивни срещи в Ситуационната зала през последните няколко седмици, Тръмп и висши служители засипаха висшето ръководство на Пентагона, включително генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, с въпроси относно вероятността за успех на всеки вариант.