Нетаняху: Ударите целят да сложат край на „екзистенциалната заплаха“; време е иранците да се освободят от игото на тиранията





Премиерът: на Израел Бенямин нетаняху обяви, че ударите целят да сложат край на „екзистенциалната заплаха“; време е иранците да се освободят от игото на тиранията

„Мои братя и сестри, граждани на Израел, преди известно време Израел и Съединените щати започнаха операция за премахване на екзистенциалната заплаха, породена от терористичния режим в Иран“, каза той.

Според израелски служител, основната вълна от удари, извършени в събота сутринта, е била насочена към обекти и военни съоръжения на иранския режим, като е добавил, че Израел се готви за няколкодневен конфликт с Иран.

„Благодаря на нашия голям приятел, президента Доналд Тръмп, за неговото историческо лидерство“, добави Нетаняху. В собственото си видео обръщение Тръмп обяви, че срещу Иран са започнати „големи бойни операции“ и посочи, че целта е свалянето на режима, като призова иранския народ да се възползва от възможността и да поеме управлението си.

„В продължение на 47 години режимът на аятолаха вика „Смърт на Израел“ и „Смърт на Америка“. Той проля нашата кръв, уби много американци и изби собствения си народ“, продължи Нетаняху.



„На този убийствен терористичен режим не трябва да се позволява да се въоръжи с ядрени оръжия, които биха му позволили да заплашва цялото човечество“, каза той, добавяйки: „Нашите съвместни действия ще създадат условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце.“, написа Нетаняху в платформата X

„Дойде време всички части на иранския народ – персите, кюрдите, азербайджанците, белуджите и ахвазите – да отхвърлят игото на тиранията и да създадат свободен и търсещ мир Иран“, каза още премиерът.

„Призовавам ви, граждани на Израел, да следвате инструкциите на командването на вътрешния фронт. В следващите дни, по време на операция „Лъвски рев“, от всички нас ще се изисква да проявим търпение и вътрешна сила“, каза той.

„Заедно ще се изправим, заедно ще се борим и заедно ще осигурим бъдещето на Израел“, добави той.



Междувременно политици от целия израелски политически спектър изразиха подкрепата си в събота за операцията, като лидерите на опозицията направиха бързи изявления, докато страната се готвеше за потенциално отмъщение.



„Искам да ни напомня на всички: Народът на Израел е силен. Армията на отбраната на Израел и Военновъздушните сили са силни. Най-силната сила в света е с нас“, написа лидерът на опозицията Яир Лапид на английски в своя X акаунт. „В моменти като тези ние сме заедно – и побеждаваме заедно. Няма коалиция и няма опозиция, само един народ и една Армия на отбраната на Израел, с всички нас зад тях.“

Малко след първата си публикация Лапид написа и „послание до народа на Иран“ на персийски, което гласеше: „Вие не сте наш враг. Следихме вашите протести с възхищение и уважение.“

„Ние сме с вас срещу този зъл режим; режим, който не е донесъл нищо друго освен смърт и разрушение на вашата страна и на целия регион“, написа той. „Когато тази война приключи и този режим си отиде, ние се молим за мир между нашите исторически нации и за зората на нова ера за Близкия изток.“

По подобен начин, председателят на „Синьо-белите“ Бени Ганц публикува на иврит: „Ние сме заедно – и ще победим!“