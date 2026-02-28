Сирени завиха в Израел, ирански ракети са на път







След като сирените завиха и в Израел беше обявено извънредно положение, израелските военни заявиха, че са издали „проактивно предупреждение, за да подготвят обществеността за възможността за изстрелване на ракети към държавата Израел“.

Експлозии отекнаха в Северен Израел, малко след като беше съобщено, че от Иран е засечено изстрелване на ракети по посока на еврейската държава, предаде Асошиейтед прес.

Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Взривовете в Северен Израел се чуха веднага, след като израелската армия обяви, че ще използва своите противовъздушни системи, за да свали иранските ракети.

Ракетите бяха изстреляни от Иран в отговор на ударите, които Израел и САЩ започнаха да нанасят по Иран по-рано днес.

Няколко експлозии се чуха днес и в Йерусалим, съобщават журналисти на Франс прес.

Летищната администрация на Израел обяви, че въздушното ѝ пространство е затворено за всички граждански полети и призова обществеността да не идва на летището.

Междувременно посолството на САЩ в Катар въведе режим на самоизолация за целия персонал, като препоръча на всички свои граждани да направят същото до второ нареждане. Министерството на транспорта на Ирак заяви, че е затворило националното си въздушно пространство.

Според израелски служител по отбраната, цитиран от Ройтерс, атаките са били планирани от месеци, а датата на стартиране е била определена преди седмици, дори когато САЩ и Иран са водили преговори.

Мехран Камрава, директор на отдела за ирански изследвания в Арабския център за изследвания и политически изследвания и професор в университета Джорджтаун в Катар, заяви, че Израел „изглежда е предприел атака, целяща да провали преговорите“.