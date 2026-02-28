Иран обяви за легитимни цели всички американски и израелски активи





Министерството на отбраната на Катар съобщава, че иранска ракета е била прихваната от системата за отбрана „Пейтриът“.

Високопоставен ирански служител заяви пред „Ал Джазира“, че те казват на Израел да „се подготви за това, което предстои, и нашият отговор ще бъде публичен и няма червени линии“.

„Всички американски и израелски активи и интереси в Близкия изток са се превърнали в легитимна цел. Няма червени линии след тази агресия и всичко е възможно, включително сценарии, които не са били разглеждани преди това“, каза служителят.

„Съединените щати и Израел започнаха агресия и война, които ще имат широки и дълготрайни последици. Не бяхме изненадани от съвместната американско-израелска агресия и имаме сложен отговор без ограничение във времето“, заяви служителят, добавяйки, че всякакви призиви към Иран да прояви сдържаност или да се предаде са „неприемливи и просто пожелателни мисли“.