Офисът на върховния лидер на Иран Али Хаменей е атакуван в центъра на Техеран







Офисът на върховния лидер на Иран е атакуван в центъра на Техеран, съобщиха иранските медии.



Израелската летищна администрация призова обществеността да не идва на летищата на страната и заяви, че министърът на транспорта е затворил националното въздушно пространство за граждански полети.

Израел започна удар срещу Иран тази сутрин, според израелския министър на отбраната Израел Кац, който заяви, че операцията е имала за цел да „премахне заплахите“ за Израел.

Според съобщения от Техеран, атака е била в район близо до главния офис на върховния лидер в центъра на Техеран, като резултатът все още не е ясен.

Хиляди членове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция са били убити или ранени след атаки срещу няколко военни центъра и позиции, съобщи полуофициалната ISNA.



Съобщения има и за огромни експлозии в свещения град на Иран Кум

Иранските медии съобщават за две огромни експлозии в свещения град Кум, дом на най-голямата шиитска семинария в света.



Въздушното пространство на Иран е затворено за шест часа, казва официален представител

Въз основа на издадено NOTAM (Известие до летците), цялото въздушно пространство на Иран е затворено за шест часа, каза Маджид Ахаван, говорител на Организацията за гражданска авиация на Иран, пред агенция Mehr News.

Американските военновъздушни сили участват в удари срещу Иран - Ал Джазира

Американските военновъздушни сили участват във въздушните удари срещу Иран, съобщи Ал Джазира, позовавайки се на американски служител.

Израелската операция в Иран е координирана със Съединените щати, съобщи Ройтерс, позовавайки се на служител от израелската отбрана.

Служителят заяви, че операцията е била планирана от месеци и датата на започване е била определена преди седмици.