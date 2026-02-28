Израел и САЩ започнаха удари срещу Иран, експлозии отекнаха в Техеран





Израел и Съединените щати започнаха удари срещу Иран в събота сутринта, според израелския министър на отбраната Израел Кац и двама американски служители, цитирани от BBC.

Videos sent to Iran International showed the aftermath of air strikes following Israel's announcement that it launched a pre-emptive attack against Iran on Saturday. pic.twitter.com/BSkmUnZejX — Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026

• Израел обяви извънредно положение в цялата страна, когато бяха започнати ударите, в очакване на ирански ответни мерки.

• Ударите идват, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара седмици в заплахи да удари Иран заради ядрената му програма, както и заради вътрешните репресии в Иран, при които бяха убити хиляди протестиращи.

Командването на вътрешния фронт на Израел нареди на обществеността да извършва само основни дейности в цялата страна след ударите си срещу Иран.

Новообявените ограничения забраняват публичните събирания, ходенето на работа и ходенето на училище.

Изключение се прави за това, което Израел нарича „изключителни сектори“.





Правителството обяви извънредно положение поради очаквания ирански ответни мерки с дронове и балистични