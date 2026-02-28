Съботно-неделен хороскоп





Овен

Събота е денят да изразите своята уникалност и смелост. В неделя вашата решителност може да отвори врати към нови възможности. Доверете се на интуицията си – тя ще бъде вашият верен водач.

Телец

Обърнете внимание на ежедневните радости и малките неща, които ви носят удоволствие.Светът е изпълнен с възможности да се насладите на мир и хармония. Нека плавният поток на деня ви донесе утеха.

Близнаци

Вашата непринудена природа и общителност ще бъдат оценени. Споделянето на идеи с други може да доведе до интересни открития и нови планове. Слушайте сърцата на вашите събеседници – те са пълни с тайни.

Рак

Суетата на ежедневието не е причина да забравяте за вътрешния мир. Намерете време и пространство за размисъл и духовна почивка. Тишината и хармонията ще ви помогнат да се презаредите.

Лъв

Споделете радостта си с другите, защото вашата енергия е заразна. Можете да се вдъхновите велики дела. Нека най-хубавите моменти се превърнат в частици от вашата светлина.

Дева

Честността със себе си и с другите е вашият истински приятел днес. Не се страхувайте да изразите искрените си чувства и желания. Това ще ви донесе яснота и удовлетворение.

Везни

Комбинацията от дългосрочни стремежи и кратки радости ще създаде хармонията, за която толкова мечтаете. Творчеството е мост към вътрешен мир.

Скорпион

Време е да се сбогувате със спомени, които вече нямат значение. Прегръщането на промяната ще освободи сърцето ви за новото. Лекотата ще бъде ваш спътник по този път.

Стрелец

Този уикенд е изпълен с потенциал за саморазвитие и неочаквани открития. Бъдете готови да приемете всичко, което се случва, като ново преживяване. Уверената перспектива ще ви помогне да преодолеете всякакви трудности.

Козирог

Време е да затвърдите пътя и плановете си за бъдещето. Всяка малка стъпка води до големи постижения. Търпението и усърдието скоро ще бъдат възнаградени.

Водолей

Вдъхновението може да дойде от най-неочакваните места. Бъдете бдителни за нови възможности, дори и да изглеждат странни. Използвайте креативността си като ключ към успеха.

Риби

Проявете внимание и чувствителност към околните. Вашата доброта и състрадание могат да създадат истински чудеса. Искрените чувства укрепват връзките и вдъхновяват положителни действия.