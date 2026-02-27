Пакистан обяви война на афганистанските талибани, удари Кабул





Пакистан нанесе удари по афганистанската столица Кабул като част от вълна от атаки в цялата страна

Пакистанските удари днес дойдоха, след като афганистанските талибани обявиха мащабна офанзива срещу пакистански военни постове близо до границата в четвъртък вечерта.

С нарастването на напрежението, премиерът на Пакистан заявява, че страната има „пълния капацитет да смаже всякакви агресивни амбиции“, докато министърът на отбраната обявява „открита война“ на афганистанските талибани.

Говорител на афганистанските талибани казва в предаването X, че са отговорили с подновени атаки срещу пакистански войски - въпреки че публикацията вече е изтрита.



Националната телевизия на Афганистан съобщава, че трима души - включително жена и двама ученици са били убити при пакистански въздушни удари в провинция Пактика.

Седем други са били ранени, след като бомба е ударила цивилна резиденция

Талибанските власти в Афганистан твърдят, че са извършили ответни удари срещу пакистански гранични постове в източната и югоизточната част на страната.

Говорител на талибанското правителство, Забиула Муджахид, заяви пред Би Би Си, че афганистанските сили са унищожили 19 пакистански гранични постове и са задържали редица пакистански войници.

Той също така твърди, че са били убити над 50 пакистански войници.

Няма независимо потвърждение на тези данни.

Междувременно Пакистан твърди, че е унищожил 27 гранични постове, принадлежащи на афганистанските талибани, и заяви, че е нанесъл тежки жертви на талибанските сили.