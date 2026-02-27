17-годишен от Бобов дол не успя да си допуши цигарата с марихуана, изловиха го





Бързо полицейско производство за притежание на наркотично вещество е образувано в РУ Бобов дол. Снощи местни криминалисти при извършена проверка са установили ул. „Димитър Благоев“ в Бобов дол 17- годишен младеж с 2 опаковки марихуана и недопушена цигара. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. За случая е уведомена прокуратурата.