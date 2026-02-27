Стартита полицейска операция в област Кюстендил за въдворяване на ред по пътищата и на местата за празнуване





От днес на територията на Кюстендилска област стартира Специализирана полицейска операция за осигуряване на обществения ред и безопасността на движението. Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено както по пътищата на областта, така и в районите за провеждане на тържествени събития по случая Националния ни празник.

Засилен пътен трафик се очаква в дните от 28 февруари до 3 март. Полицейските служители ще контролират спазването на правилата за движение по пътищата, спазването на скоростните режими, ще бъде засилен контролът над водачите за управление след употреба на алкохол и наркотични вещества и правоспособност, спазване на въведените ограничения, недопускане на агресивно поведение от страна на участници в движението, ползване на обезопасителни системи. Контролът ще се осъществява и с автоматизирани технически средства.