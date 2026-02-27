Във вечерите около края на февруари и началото на март ще има възможност за едновременно наблюдение на всички планети от Слънчевата система, с изключение на Марс. Тогава Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун ще формират планетен парад ниско над западния хоризонт - в съседните съзвездия Водолей и Риби, съобщава Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Още преди небето да се стъмни напълно, ще бъдат видими по-ярките от тях – Венера и Сатурн. През същия период Марс ще изгрява близо 20 минути преди изгрева на Слънцето и ще остава невидим в зората сутрин. Напомняме, че за разлика от останалите изброени планети, Уран и Нептун могат да се наблюдават само инструментално.
Нека да припомним накратко определението за планетен парад, макар че то не е строго дефинирано. Парад на планетите се наблюдава, когато в границите на едно или две съседни съзвездия се намират няколко планети – както в описания случай. Но Юпитер и Уран ще бъдат по-далеч от тази област - те ще са по-високо, съответно в Близнаци и Бик. Поради това по дефиниция те няма да участват в парада, но яркият Юпитер ще допринася за красивия вид на вечерното небе.
Ако разгледаме реалните положения на планетите по техните орбити към края на февруари с очакването да се окажат подредени в почти права линия, се оказва, че тогава няма да е налице такава подредба: Марс, Уран и Юпитер ще бъдат доста встрани от редицата, формирана от останалите планети.
Тази и следващите няколко можем да видим на хоризонта всики планети, освен Марс
