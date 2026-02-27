409.03 eвро глоба за 18-годишен младеж от Бобов дол, довел в дома си 15-годишна булка

Пълнолетен обвиняем се призна за виновен пред Районен съд Дупница за това, че е живял съпружески с момиче ненавършило 16 години, без да е сключил брак
Районен съд Дупница наложи наказания „Глоба“ и „Обществено порицание“ на 18 - годишен мъж, който се призна за виновен в това, че от 12.11.2025 г. до 20.01.2026 г. в гр. Бобов дол, като пълнолетно лице, което без да е сключило брак, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст / момиче на 15 години / – престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК. Съдът одобри споразумението постигнато по административно наказателно дело между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия.
За извършеното престъпление на обвиняемия Е. Г. се налага административно наказание „Глоба“ в размер на 800.00 лева – 409.03 евро, както и „Обществено порицание“, изпълнението на което да бъде чрез обявяване на съдебното решение на видно място в Община Бобов дол.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
