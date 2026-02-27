48-часова транспортна стачка блокира Германия







МВнР информира, че в Германия е обявена на 27 и 28 февруари 2026 г. национална стачка в градския транспорт, като се очаква стачните действия да обхванат почти цялата страна. Планирано е преустановяване на движението на автобусите, трамваите и метрото в части от страната. Железниците и авиокомпания „Lufthansa“ също планират да преустановят работа.

Очакват се стачни действия в провинциите Райнланд‑Пфалц и Саарланд. За населените места, в които ще се провеждат стачни действия, е планиран алтернативен транспорт, в т.ч. крайградски влакове и автобуси, които ще продължат да се движат.

МВнР препоръчва на българските граждани, които планират да пътуват във вътрешността на Германия в периода 27-28 февруари, да следят информацията за статуса на стачните действия и транспорта на съответните сайтове или мобилни приложения.