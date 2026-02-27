Комисия ще следи кои кандидат-депутати са били агенти на ДС и военното разузнаване

27.02.2026
 Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Предвижда се комисиите, които регистрират кандидатите за участие в различни избори, съгласно Изборния кодекс, да предоставят на Комисията по досиетата точно определена информация, в която посочват трите имена, единния граждански номер и от коя партия, коалиция или инициативен комитет е издигнат всеки регистриран кандидат.

 

