Слънчев тих и топъл последен работен ден за седмицата





Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В събота ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 8° и 13°. В неделя и през първата половина от следващата седмица ще е предимно слънчево, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Температурите постепенно ще се повишават и преобладаващите минимални ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 12° и 17°, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето. В края на периода ще има по-значителни увеличения на облачността, но ще е без съществени валежи. Дневните температури слабо ще се понижат.