



Четирима извършители на серия телефонни измами са задържани и обвинени след специализирана полицейска операция, организирана от ГДНП

Разследването е осъществено от съвместен екип между българските и румънските власти



Измамите са в големи размери и представляват особено тежък случай, съобщиха на съвместен брифинг наблюдаващият прокурор и говорител на Районна прокуратура-Добрич Даниел Илиев и гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами" в Главна дирекция „Национална полиция“.

Фактическите извършители на седем телефонни измами са задържани и привлечени към наказателна отговорност в резултат от продължителна и упорита съвместна работа на ГДНП и служители от Областните дирекции на МВР във Велико Търново и Добрич, Районна прокуратура-Добрич, прокурор от Прокуратурата към Съда в Букурещ и полицейски служители от дирекция "Криминални разследвания" на румънската полиция. Работата на съвместния екип е подпомагана и от СЕЛЕК.

В хода на операцията вчера са задържани общо 13 лица. Четирима мъже от Горна Оряховица – на 41, 32, 30 и 28 години, криминално проявени по линия телефонни измами, са привлечени като обвиняеми като фактически извършители на престъпната дейност. Един от тях е осъждан за сходни престъпления.

Извършени са претърсвания на шест адреса и седем автомобила, като бяха намерени и иззети около 40 мобилни апарата, СИМ карти и пластики за тях, таблети, заложни билети, златни накити и други вещи, свързани с престъпната дейност. Събраните доказателства сочат за добре изградена схема и устойчив механизъм на действие, подчерта главен инспектор Златка Падинкова.

В периода от 12 юни до 7 август 2025 г. задържаните са успели, чрез въвеждане в заблуждение, да ощетят потърпевши на различна възраст от различни населени места в Република България с общо 67 700 лева, 13 500 щатски долара и 8960 евро. Сценариите, които са използвали четиримата, са добре познати - жертвите са били заблуждавани, че помагат на полицията за задържане на телефонни измамници, че техни близки имат нужда от спешно лечение или операция, както и че роднините им са участници в тежък пътен инцидент.

В хода на действията по разкриването на извършителите на серията телефонни измами са извършени множество процесуални действия на територията на България и на Румъния. В резултат от добрата координация между институциите, към момента мъжете са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите – „задържане под стража“. Работата по доказване и документиране на престъпната деятелност на четиримата мъже продължава с оглед пълното документиране на престъпната дейност и установяване на съпричастност към други аналогични престъпления. Вследствие на координираните действия с румънската полиция са предотвратени други над 50 телефонни измами.