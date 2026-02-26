Военните самолети на САЩ имат разрешение за престой на летище София до 31- и май





По искане на "Възраждане" в Народното събрание изслуша няколко ресорни министри във връзка с американските самолети на летище „Васил Левски" в София.

От него става ясно, че САЩ са поискали самолетите да пребивават на българска земя до края на месец май, а българското правителство е разрешило.

Служебният министър-председател Андрей Гюров не присъства в пленарната зала на Народното събрание, за да отговаря на въпросите на народните представители за присъствието на американските военни самолети на столичното летище.

Причината - продължаващата среща на Гюров с областните управители в Министерски съвет. На разположение за изслушването, поискано от парламентарната група на "Възраждане", в пленарната зала на парламента дойдоха служебните министри на външните работи, на транспорта и на отбраната - съответно Надежда Нейнски, Корман Исмаилов, Атанас Запрянов, както и изпълнителният директор на летище "Васил Левски" Иван Димитриев.

Служебният външен министър Надежда Нейнски заяви от трибуната на парламента, че американските самолети нямат нападателни способности и нямат за цел да участват в бойни мисии. Очаква се американските самолети да бъдат в България само за обучение и поддръжка, като част от дейностите за бдителност на НАТО. Разполагането не е свързано с текущи и планирани военни операции, коментира външният министър.

Американското посолство уточни, че България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса

Служебният военен министър Атанас Запрянов също уточни, че присъствието на американските самолети на летище "Васил Левски" са за тренировка и учение, свързано с колективната отбрана и подобряване координацията със съюзниците. Летище "Васил Левски" София е декларирано летище за изпълнение на ангажимента, като авиобаза "Враждебна" и другите авиобази в страната няма да могат да поемат толкова много самолети. Разположени са 10 броя военнотранспортни самолета, като не може да надвишава разрешения от закона 15 самолета, добави Запрянов.

"Говорим за една тренировка по плановете за колективна отбрана. Всякакво обвързване за операции извън плановете за операции на НАТО, са спекулации", увери служебният военен министър. И успокои, че няма риск за България от присъствието на US самолетите на софийското летище.

Впоследствие след изявлението на двамата служебни министри, председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов направи процедурно предложение - да бъде извикан спешно Андрей Гюров в парламента, за да обясни за американските самолети, а не да "разцъква футбол с Димитър Бербатов по коридорите на Министерски съвет".

На трибуната за контрапредложение излезе депутата от ПП-ДБ Явор Божанков и призова да не се вика сега служебния министър-председател с аргумент, че Андрей Гюров има по-важни задачи, с които да спре купения и контролират вот на предсрочните парламентарни избори.

Предложението на Тошко Йорданов мина с гласовете на ГЕРБ-СДС, "Възраждане", ДПС-Ново начало, МЕЧ, БСП и ИТН, а очаквано ПП-ДБ гласува против.

Явор Божанков настоя за прегласуване и проверка на кворума. При проверката на кворума се регистрираха 121 депутати, което е достатъчно, за да продължи заседанието на парламента, а прегласуването отново бе утвърдено, че народните представители искат Андрей Гюров като служебен министър-председател да обясни за американските самолети на летище "Васил Левски".

Тошко Йорданов направи още едно процедурно предложение - ако служебният премиер не дойде отново в НС, депутатите да отидат в Министерски съвет и да направят изслушването. Той настоя и за 15 минути почивка от името на парламентарна група, като тя бе уважена от председателстващия заседанието в този момент Цончо Ганев.

След подновяването на заседанието на парламента служебният премиер Андрей Гюров отново не присъства в пленарната зала на Народното събрание. Това ядоса председателстващият заседанието на парламента Цончо Ганев, който заяви, че ако трябва, администрацията да се свърже и с МВР и да доведат Гюров в парламента.

Депутатът от ДПС-Ново начало Иска Михайлова пък настоя президентът Илияна Йотова да накара Гюров да изпълни задълженията си и да се яви в Народното събрание.

Народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков заяви, че опозицията губи времето на Народното събрание. "Това, което правите, е целенасочена атака срещу служебния кабинет и самият служебен премиер не е взимал това решение за американските самолети. Хората, които могат да дадат информация, са тук, какво повече искате?", запита Божанков депутатите от "Възраждане".

Депутат от ДПС-Ново начало Станислав Анастасов запита защо служебният министър-председател се крие от Народното събрание и защо Явор Божанков се опитва да го скрие. "В момента си е пренесъл "Петрохан" в Министерския съвет. Неговото място (на Андрей Гюров - бел. ред.) е тук и да отговаря на парламентарния контрол. Да бъде така добър, да си спазва Конституцията и да дойде на това изслушване. Да не си прави партийни сбирки на партия "Петрохан" в Министерския съвет и да не бъде така добър да превръща МС в свърталище на секта", заяде се Анастасов със служебния премиер.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев призова народните представители да спрат да викат Андрей Гюров, за да не го уплашат и да не вземе да не дойде и на утрешния блиц контрол в Народното събрание. Той предложи депутатите да преминат към изслушването на служебните министри на външните работи, на отбраната и на транспорта.

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов предложи депутатите да минат 20 метра пеша и да отидат в хижата "Министерски съвет" и да намерят гуруто "Гюров", за да се проведе изслушването. "Министър-председателят може да се е пренесъл през фонтанелата си на по-добро място и предлагам да отидем в хижа "Министерски съвет", човекът в час ли е, футбол ли играе, но да проверим всичко това", апелира Йорданов, като се позова на правилника на Народното събрание, че заседанията могат да бъдат изнесени и на друго място при "изключителни обстоятелства".

Лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев пък поиска отстраняването на Тошко Йорданов за три заседания на парламента.

Петър Петров от "Възраждане" също призова председателстващият заседанието на парламента Цончо Ганев да изпрати екип на МВР в Министерски съвет, за да се види дали държавата има служебен министър-председател и дали всичко е наред.

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев отново взе думата и заяви, че срещата на Андрей Гюров с областните управители е приключила, щом в пленарната зала на НС се намира Асен Василев. "Тъй като премиерът не желае да дойде в НС, това е негова воля и нека да си продължим с присъстващите лица, а министър-председателят ще го видим утре на блиц контрола как изглежда", призова още веднъж Гаджев с цел да усмири обстановката в парламента.