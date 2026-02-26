Рашков за отстраняването му: Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи







Ден след като президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му, бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков коментира случващото се в официална писмена позиция.



"На всички Вас дължа честният отговор на въпроса защо си тръгвам от МВР. Не е заради манипулациите в спекулативните мотиви за моето отстраняване. Или заради провеждането на честни избори, което днешната служебна власт няма как да гарантира. Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея", пише Рашков.

По думите му случаят "Петрохан" няма нищо общо с изборите на 19 април, но първите уволнения в МВР са заради свършената от всички работа по разследването. Той засвидетелства вярата си в онези, които продължават да работят по казуса и изрази увереност, че ще удържат на политическия натиск разследването да бъде блокирано.

Рашков продължава с критики към народните представители. "Как работят политическите аватари на мрежата от НПО-та в служебното правителство стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера. Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи, докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение", заявява бившият главен секретар на МВР.

Рашков посочва, че очаква лавина от следващи уволнения на "професионалисти, маскирани като действия по провеждането на честни избори".

Рашков благодари на колегите си за съвместната им работа в МВР през последните 20 години. Твърди, че винаги е защитавал и ще продължи да защитава всички служители.

Припомняме, че вътрешният министър Емил Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен, като изтъкна три аргумента. Първият е лошата организация и бавната реакция по предотварятването на купуването на гласове по време на местния вот в Пазарджик. Вторият мотив е начинът, по който "ръководената от главния секретар полиция реагира на провокациите на екстремисти" при протестите на 26 ноември 2025 г. Третият е "изчезването на висшето професионално ръководство" след появата на новината за ужасяващото престъпление край „Петрохан“.