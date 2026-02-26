Условна присъда за дупничанин, приготвил за продажба парфюми ментета за 50 000 лева





Районен съд Дупница призна дупничанин за виновен в използване в търговската си дейност на марки - парфюми, без съгласието на притежателите на изключителните им права

Районен съд Дупница наложи наказание на дупничанин, който се призна за виновен в използване н търговската си дейност на марки – парфюми на стойност над 50 хил. лв., без съгласието на притежателите на изключителните им права, като му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Подсъдимият Г. В. / неосъждан / се признава за виновен в това, че: На 26.03.2024г. в лек автомобил, находящ се в град Дупница, без съгласието на притежателите на изключителното право върху марките – различни марки парфюми, е използвал в търговската си дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. с ал. 1 от Закона за мерките и географските означения търговски марки обекти на тези изключителни права, като предлагал за продажба 185 броя парфюми, всички стоки на обща стойност 50 766.00 лв. - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, за което е съгласен да изтърпи наказание, определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 4 месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК така определеното наказание да бъде отложено за срок от 3 години. Подсъдимият Г. В. е съгласен и ще заплати по сметка на ОСлО при ОП-Кюстендил направените по делото разноски в общ размер на 1 047.42 евро, от които 432.04 евро за изготвяне на съдебно оценителна експертиза и 615.38 евро за изготвяне на съдебно маркова експертиза.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът указва на подсъдимия, че на основание чл. 182 ал. 2 от ДОПК, има възможност в 7-дневен срок, считано от днес, да заплати доброволно дължимите разноски, присъдени в полза на ОСлО при ОП Кюстендил в общ размер на 1 047.42 евро. В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и/или не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, за което подсъдимият дължи допълнителни разноски за водене на изпълнителното производство.