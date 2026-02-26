ВСС решава днес назначаването на временно изпълняващ функцията главен прокурор





Пленумът на ВСС се събира днес, за да разгледа въпроса за назначаването на временно и.ф. главен прокурор. Заседанието е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

В мотивите си правосъдният министър посочва, че от 21 юли 2025 Борислав Сарафов не е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор, защото тогава е изтекъл шестмесечния срок от влизане в сила на законовите промени.

В началото на октомври миналата година Върховният касационен съд прие в свое становище, че след тази дата Сарафов няма право да заема повече поста на главен прокурор. Впоследствие и други съдилища приеха, че Сарафов вече не е главен прокурор, а КС образува дело по този въпрос.



Според Янкулов като временен главен прокурор Сарафов не е изпълнил нито една от собствените си заявки, отправени към ВСС след встъпването му в длъжност през юни 2023 г.