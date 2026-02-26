Старшите съветници Тръмп предпочитат Израел да атакува Иран





Старшите съветници на президента Доналд Тръмп предпочитат Израел да атакува Иран, преди САЩ да започнат с ударите срещу Ислямската република, според Politico.

Позовавайки се на двама души, запознати с дискусиите, новинарският сайт твърди, че анонимни представители на администрацията смятат, че израелски удар би довел до ответни действия от страна на Иран, което би помогнало за набирането на подкрепа сред американската общественост за военна офанзива на САЩ.

"В администрацията и около нея се смята, че политическият ход би бил много по-добър, ако израелците атакуват първи и сами, а иранците да отвърнат на удара, давайки ни повече основания да предприемем действия", казва един от източниците, цитирани в доклада.

И двата източника споделят пред Politico, че съвместна операция на САЩ и Израел би била възможен вариант за действие, независимо дали Израел нанесе първия удар, като единият от тях казва, че макар преговорите с иранците да са сериозни, най-близките до Тръмп смятат, че "ще ги бомбардираме".

Докладът посочва, че мащабът на евентуална американска военна кампания остава неясен, като се цитират опасения, че изчерпването на американските боеприпаси може да насърчи Китай да опита да нападне Тайван, а по-мащабна офанзива увеличава вероятността от жертви.

"Ако става дума за атака с мащаб, който може да доведе до смяна на режима, Иран най-вероятно ще отвърне с всичко, с което разполага.

Имаме много активи в региона и всеки един от тях е потенциална цел", казва един от източниците.

"А те не са под защитата на "Железния купол". Така че вероятността от американски жертви е голяма. А това носи много политически риск", отбеляза експертът.