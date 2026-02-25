Русия обяви базираната в България Асоциация "За свободна Русия" за терористична организация





Регистрираната в България асоциация "За свободна Русия" е включена в списъка на руската служба за финансов надзор Росфинмониторинг с терористични и екстремистки организации, предаде ТАСС.

Данните са публикувани на сайта на Росфинмониторинг.

Освен асоциацията "За свободна Русия", в списъка са включени и четири физически лица

Днес, 25 февруари 2026 г. българското сдружение „Асоциация за свободна Русия“ беше добавено към руския списък с организации и лица, участващи в екстремистка дейност или тероризъм.



Статут в Русия: Организацията е включена в регистъра на Росфинмониторинг. Включването в този списък води до незабавно блокиране на всички банкови сметки и активи в Руската федерация, както и забрана за всякакви финансови транзакции, включващи тази организация.

Дейности на сдружението: Организацията е базирана в България и обединява руски имигранти, които се застъпват за демократични ценности и се противопоставят на военни действия. Руските власти преди това са я определили като „нежелана организация“.

Контекст: Това добавяне към списъка идва на фона на масово разширяване на регистъра на екстремисти и терористи, който напоследък редовно включва антивоенни групи, фондации за правата на човека (като фондация „Свободна Русия“) и опозиционни форуми.

Последици за участниците: Лицата, свързани с тази асоциация, вече са изправени пред наказателно преследване в Русия по членове, свързани с участие в дейността на екстремистка организация, докато чуждестранните граждани могат да бъдат изправени пред забрана за влизане в страната.



Това решение ефективно криминализира всяка подкрепа на асоциацията от руски граждани, включително парични преводи или повторни публикации на материали в социалните медии.

Нуждаете ли се от помощ при проверка на конкретни имена или други организации, свързани с това движение, спрямо текущия списък на Rosfinmonitoring?