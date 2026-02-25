Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на главния секретар на МВР





Президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Във връзка с решение на Министерски съвет президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията и се освобождава от длъжност главният секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Мирослав Рашков.

Часове по-рано Главният секретар на МВР Мирослав Рашков бе изслушан в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, както и няколко висши полицейски служители. А основната тема - случаите "Петрохан" и "Околчица".

Преди да премине по същество, той отхвърли всички мотиви, с които бе поискано неговото отстраняване.

Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", посочи Рашков и допълни по-късно: "За мен професията на полицая е символ на смелост и себеотдаване в полза на обществото."

Той започна да обяснява пред депутатите за свършеното от МВР досега, включително по време на организация на изборите в Пазарджик, но бе прекъснат от викове в пленарна зала, а Явор Божанков излезе на трибуната и призова да се придържа към предмета на изслушването.

След това Рашков продължи, изнасяйки данни за докладна записка.: „На 22 февруари, около 12.45 ч. чрез личния ми телефон бях уведомен от ст. комисар Емил Пармаков, зам.-директора на ГДНП, че предишната вечер министърът на вътрешните работи Емил Дечев се е свързал по телефона с комисар Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" и в проведения разговор Дечев е поискал среща в рамките на деня, на която Папалезов да му предостави справка относно извършеното по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Казах, че информацията по случая би трябвало да се предостави по съответния официален ред, а именно със справка, изведена в полицията, входирана в МВР, на вниманието на министъра. Около 13.30 ч. на телефона ми позвъня Папалезов, който ми каза, че е потърсен от министъра на МВР Емил Дечев и е поискал среща в района на ул. "Дойран" в София, на която Папалезов трябвало да предостави справката и информацията относно работата по случаите "Петрохан" и Околчица. Обърнах внимание на Папалезов, че информация за досъдебни производства на ГДНП, както и провежданите по тях оперативно-издирвателни дейности по тях би трябвало да се дава само по официален ред“, обяви Рашков