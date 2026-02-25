



Парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно промените в Изборния кодекс.

Парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно оспорените промени в Изборния кодекс със 126 гласа „за“, 86 „против“ и 11 „въздържал се“.

Приетите отново изменения предвиждат до 20 секции извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз. Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето са свързани главно с текстовете за ограничаване на броя на секциите в страните, които не са в ЕС.

