Вчера на кръстовището, образувано от улиците „Екзарх Йосиф“ и „Трети гвардейски полк“ в Дупница е възникнало ПТП между л.а.“Фиат“, управляван от 65-годишна водачка, и друг автотмобил, управляван от 38-годишна водачка. Водачката на фиата е настанена в дупнишка болница с комоцио. На водачките на автомобилите са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Поредна катастрофа в Дупница, 2 дами не се разбраха коя е с предимство
25.02.2026
