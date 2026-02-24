Министерският съвет бе осветен с цветовете на украинското знаме





Сградата на Министерския съвет бе осветена тази вечер в цветовете на украинското знаме. Ето какво написаха пиарите на страницата на правителството:

Днес, когато се навършват четири години от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна, изразяваме дълбокото си уважение към непоколебимата воля на украинския народ в отстояването на своята независимост и защитата на суверенното право на всяка нация да определя своето собствено бъдеще.

Отбелязвайки тази мрачна годишнина, поглеждаме с увереност и надежда, че моментът, в който тази война ще бъде прекратена и ще бъде възстановен мирът, ще настъпи скоро. Мир, който следва да бъде всеобхватен, справедлив и траен, изграден върху принципите на Устава на ООН и международното право, като така гарантира сигурност и стабилност за Украйна и за цяла Европа.

България последователно изразява своята подкрепа за усилията на Украйна за възстановяване, устойчивост и утвърждаване на европейската ѝ перспектива. В този контекст развитието на силна и демократична Украйна е от особено значение за сигурността и стабилността в Черноморския регион и в евроатлантическото пространство. Докато справедливостта не възтържествува, България ще продължи да бъде до Украйна, и ще подкрепя нейната независимост, суверенитет и териториална цялост в рамките на международно признатите ѝ граници.