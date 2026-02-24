Столичното БСП иска оставката на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов





Делегатите на XV Градска конференция на Софийската организация на БСП поискаха оставките на двама министри от служебния кабинет на Андрей Гюров - на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов. В официална позиция, приета единодушно на форума, те изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия. В тази връзка те поискаха и спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

"Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси, пишат в позицията си социалистите от София. - Конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски: "Битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност". Нейните изявления след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия и настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" - София".

Второто заседание на XV Градска конференция на БСП - София, на което присъстваха председателят на БСП Крум Зарков и заместниците му в Националния съвет Иван Таков - председател на БСП - София, и Жельо Бойчев, се състоя в понеделник вечерта, а основната точка в дневния ред беше подреждането на листите с кандидати за народни представители в софийските 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони.

Ето и цялата позиция, приета единодушно на Второто заседание на XV Градска конференция на БСП - София:

ПОЗИЦИЯ

на

Градската конференция на БСП - София

Мирът между Русия и Украйна е от пряк национален интерес за България

Градската организация на БСП - София изразява своята тревога от безотговорни изявления на министри, както от кабинета на Росен Желязков, така и от служебния кабинет на Андрей Гюров, във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия.

България остава най-бедната държава в Европейския съюз със сериозни икономически и социални проблеми, с фрапиращи регионални диспропорции, с тежка демографска криза, с множество неразрешени въпроси в образованието, културата и здравеопазването.

Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси. Конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски: "Битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност".

Нейните изявления след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" – София.

Твърденията, че става дума за рутинни военновъздушни учения между ВВС на България и САЩ не дават логично обяснение за предприемането на тази извънредна мярка, още повече че това се случва в навечерието на възможна военна интервенция на САЩ срещу Иран и при наличието на сложна конфронтационна ситуация около бъдещето на руско-украинския военен конфликт.

България е парламентарна република и Народното събрание трябва да защити Националния ни интерес, като задължи представителите на изпълнителната власт да използват инструментите на диалога и мира.

Настояваме за оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов, както и за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).