Кристиян Иванчов встъпи в длъжност като областен управител на Кюстендил
На официална церемония днес в залата на Областна администрация Кристиян Иванчов встъпи в длъжност областен управител на Кюстендил. Иванчов пое поста от инж. Методи Чимев, който изрази специални благодарности към служителите на Областна администрация за коректността и експертността им и отбеляза, че екипът работи като един добре сработен механизъм. “За мен беше чест и отговорност да бъда областен управител на област Кюстендил”, заяви инж. Методи Чимев и предаде символично властта на новия областен.
Спазвайки традицията и в знак на приемственост, той подари на новия губернатор писалка, с която да разписва отговорните и важни за региона решения.
От своя страна новият областен управител благодари на досегашния за работата и му пожела бъдещи успехи. “Заварвам една добре работеща администрация, с която продължаваме да работим по текущи въпроси. Основната цел, с която идвам, е организирането на едни прозрачни и честни избори, за да върнем доверието на жителите на областта в изборния процес и да можем, след провеждането на изборите, да се поздравим без да има заявления за манипулации и изборни машинации”, заяви Иванчов.
Той изрази увереност, че ще работи добре с екипа на Областна управа - познава добре дейността на администрацията, тъй като преди време заемаше поста заместник областен управител.
24.02.2026
