Самоубийствен атентат до гара в Москва: Камикадзе се самовзриви и уби полицай





Неизвестно лице се взриви по време самоубийствен атентат близо до автомобил на пътна полиция на площад „Савеловски“ в Москва. Самоличността му се установява и е назначен генетичен тест. Това съобщи Светлана Петренко, официален говорител на Следствения комитет на Русия.

В резултат на атентата е убит полицай каросерията на служебрната кола се е огънала отвътре. Ключови факти за експлозията близо до московската гара

„Установено е, че в нощта на 23 срещу 24 февруари мъж се е приближил до трима дежурни служители на пътната полиция на площада на гара Савеловски в Москва и е взривил самоубийствен бомбен атентатор. Като част от разследването е извършен оглед на местопроизшествието и са назначени необходимите съдебномедицински експертизи, включително генетични, медицински и експлозивни тестове. Установява се самоличността на мъжа, взривил взривното устройство“, каза тя.

В резултат на това един служител на пътната полиция и самият извършител са загинали на място, а още двама полицаи са откарани в болница.



Следственият комитет на Русия установява лица, които може да са замесени в експлозията.

„Идентифицират се и други, евентуално замесени лица“, каза Петренко. Разпитват се и свидетели, преглеждат се записи от видеонаблюдение.

Към разследването са се присъединили най-опитните експерти и криминалисти от централния офис на Следствения комитет.